Escape Game Le 3ème Oeil » Musée des Automates Falaise

Escape Game Le 3ème Oeil » Musée des Automates Falaise samedi 26 juillet 2025.

Escape Game Le 3ème Oeil »

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Début : 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-08-23

2025-07-26 2025-08-23

Escape Game à partir de 10 ans, au Musée des Automates

Trois créneaux 14h / 15h / 16h

3-4 personnes max, sur réservation.

Musée des Automates Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43 museedesautomates@falaise.fr

English : Escape Game Le 3ème Oeil »

Escape Game for ages 10 and up, at the Musée des Automates

Three times: 2 pm / 3 pm / 4 pm

3-4 people max, on reservation.

German : Escape Game Le 3ème Oeil »

Escape Game ab 10 Jahren im Musée des Automates

Drei Zeitfenster: 14h / 15h / 16h

max. 3-4 Personen, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Gioco di fuga per bambini dai 10 anni in su, al Musée des Automates

Tre orari: 14.00 / 15.00 / 16.00

3-4 persone al massimo, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Juego de escape para niños a partir de 10 años, en el Museo de los Autómatas

Tres horarios: 14 h / 15 h / 16 h

3-4 personas máximo, reserva obligatoria.

