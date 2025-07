Escape game « Le bestiaire enchanté » Place des Tilleuls, Sainte-Geneviève-sur-Argence Argences en Aubrac

À l’occasion du festival Partir en livre dont le thème 2025 est Les animaux et nous , des escape games (jeux d’énigmes immersifs) sont organisés pour les enfants de 6 à 10 ans

Place des Tilleuls, Sainte-Geneviève-sur-Argence Médiathèque de l’Argence Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 28 01

English :

On the occasion of the Partir en livre festival, whose theme for 2025 is « Animals and Us », escape games (immersive puzzle games) are being organized for children aged 6 to 10

German :

Anlässlich des Festivals Partir en livre, das 2025 unter dem Motto « Tiere und wir » steht, werden Escape Games (immersive Rätselspiele) für Kinder von 6 bis 10 Jahren organisiert

Italiano :

Nell’ambito del festival Partir en livre, il cui tema del 2025 è « Gli animali e noi », vengono organizzati giochi di fuga (puzzle game immersivi) per bambini dai 6 ai 10 anni

Espanol :

En el marco del festival Partir en livre, cuyo tema para 2025 es « Los animales y nosotros », se organizan juegos de escape (puzles inmersivos) para niños de 6 a 10 años

