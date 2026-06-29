Escape Game Le canelé brédois Drôle de Café La Brède
Escape Game Le canelé brédois Drôle de Café La Brède lundi 29 juin 2026.
La Brède
Escape Game Le canelé brédois
Drôle de Café 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 14:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-06-29
ESCAPE GAME Le canelé brédois !
Il y a quelques semaines, vous avez hérité de la boutique Le canelé Brédois fondée par votre arrière grand mère, Marie-France Cadet.
Malheureusement, à l’ouverture du testament, vous avez découvert une terrible nouvelle la recette originale des canelés a disparu !
Marie-France serait-elle liée à cette affaire ? La recette a-t-elle été cachée volontairement ?
Vous disposez d’une heure pour fouiller la boutique, percer les secrets du passé et retrouver la recette! .
Drôle de Café 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com
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English : Escape Game Le canelé brédois
L’événement Escape Game Le canelé brédois La Brède a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme
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