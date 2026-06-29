Escape Game Le canelé brédois Drôle de Café La Brède

La Brède

Escape Game Le canelé brédois

Drôle de Café 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-06-29

ESCAPE GAME Le canelé brédois !

Il y a quelques semaines, vous avez hérité de la boutique Le canelé Brédois fondée par votre arrière grand mère, Marie-France Cadet.

Malheureusement, à l’ouverture du testament, vous avez découvert une terrible nouvelle la recette originale des canelés a disparu !

Marie-France serait-elle liée à cette affaire ? La recette a-t-elle été cachée volontairement ?

Vous disposez d’une heure pour fouiller la boutique, percer les secrets du passé et retrouver la recette! .

Drôle de Café 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com

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English : Escape Game Le canelé brédois

L’événement Escape Game Le canelé brédois La Brède a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme