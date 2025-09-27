Escape game Le Cercle de Magie du Bourbonnais Allier Bourbonnais Attractivité Moulins

Escape game Le Cercle de Magie du Bourbonnais Allier Bourbonnais Attractivité Moulins samedi 27 septembre 2025.

Escape game Le Cercle de Magie du Bourbonnais

Allier Bourbonnais Attractivité 65 rue d’Allier Moulins Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

A l’agence Allier Bourbonnais Attractivité, plongez dans l’univers du Bourbonnais Fantastique grâce à ce scénario où se mêlent réel et imaginaire !

Serez-vous dignes d’intégrer le Cercle de Magie du Bourbonnais et de découvrir tous ses secrets ?

English :

At the Allier Bourbonnais Attractivité agency, immerse yourself in the world of Bourbonnais Fantastique thanks to this scenario where real and imaginary intermingle!

Will you be worthy of joining the Cercle de Magie du Bourbonnais and discovering all its secrets?

German :

In der Agentur Allier Bourbonnais Attractivité können Sie dank dieses Szenarios, in dem sich Realität und Fantasie vermischen, in die Welt des fantastischen Bourbonnais eintauchen!

Sind Sie es wert, dem Zauberkreis des Bourbonnais beizutreten und alle seine Geheimnisse zu lüften?

Italiano :

Presso l’agenzia Allier Bourbonnais Attractivité, immergetevi nel mondo di Bourbonnais Fantastique grazie a questo scenario in cui il reale e l’immaginario si fondono!

Sarete degni di entrare a far parte del Cerchio Magico di Bourbonnais e di scoprirne tutti i segreti?

Espanol :

En la agencia Allier Bourbonnais Attractivité, sumérjase en el mundo de Bourbonnais Fantastique gracias a este escenario donde lo real y lo imaginario se dan la mano

¿Serás digno de unirte al Círculo Mágico de Bourbonnais y descubrir todos sus secretos?

