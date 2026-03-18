Escape game Le code de Magiorix Dehlingen
Escape game Le code de Magiorix Dehlingen lundi 13 avril 2026.
Escape game Le code de Magiorix
5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-13 15:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
L’équipe du Musée La Villa de Dehlingen vous propose un Escape game dans le cadre du Printemps des curieux , à l’occasion des vacances de Printemps.
Aidez Magiorix ancien habitant de la villa romaine, à retourner dans son époque grâce à des indices cachés dans le musée.
Jeu créé par Animation jeunesse Alsace Bossue.
Equipe de 3 à 6 personnes. .
5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 84 60 accueil@cip-lavilla.fr
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English :
L’événement Escape game Le code de Magiorix Dehlingen a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue