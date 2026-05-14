Escape Game Le dernier moine Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Escape Game Le dernier moine Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët mercredi 1 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Escape Game Le dernier moine
Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Venez enquêter sur la mort mystérieuse de Pierre Veller et éclaircir cette histoire qui entache le passé de l’abbaye.
Une enquête à partir de 14 ans.
Réservation conseillée. .
Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Escape Game Le dernier moine
L’événement Escape Game Le dernier moine Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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