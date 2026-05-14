Escape Game Le dernier moine Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Escape Game Le dernier moine

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez enquêter sur la mort mystérieuse de Pierre Veller et éclaircir cette histoire qui entache le passé de l’abbaye.

Une enquête à partir de 14 ans.

Réservation conseillée. .

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Escape Game Le dernier moine

L’événement Escape Game Le dernier moine Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS