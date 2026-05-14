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Escape Game Le dernier moine Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Escape Game Le dernier moine Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Site abbatial Saint-Maurice

Adresse : 81 Route de Lorient

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Escape Game Le dernier moine

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Venez enquêter sur la mort mystérieuse de Pierre Veller et éclaircir cette histoire qui entache le passé de l’abbaye.
Une enquête à partir de 14 ans.
Réservation conseillée.   .

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51 

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English : Escape Game Le dernier moine

L’événement Escape Game Le dernier moine Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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