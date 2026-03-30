Escape Game Le dernier rendez-vous Rue du Gén Lamarque Saint-Sever

Escape Game Le dernier rendez-vous

Rue du Gén Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les Vandales sont aux portes de Saint-Sever. Vous avez une heure pour assurer les retrouvailles de deux amants avant la dévastation. c’est une occasion à ne pas manquer !

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire 6 personnes maximum

Les Vandales sont aux portes de Saint-Sever. Vous avez une heure pour assurer les retrouvailles de deux amants avant la dévastation de la ville. Un Escape Game grandeur nature au milieu du musée Saint-Séverin, c’est une occasion à ne pas manquer !

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire 6 personnes maximum .

Rue du Gén Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64

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English : Escape Game Le dernier rendez-vous

The Vandals are at the gates of Saint-Sever. You have one hour to ensure the reunion of two lovers before the devastation. This is an opportunity not to be missed!

Ages 8 and up.

Registration required: 6 people maximum

L’événement Escape Game Le dernier rendez-vous Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse