Escape Game Le dernier rendez-vous Rue du Gén Lamarque Saint-Sever
Escape Game Le dernier rendez-vous Rue du Gén Lamarque Saint-Sever mercredi 8 avril 2026.
Escape Game Le dernier rendez-vous
Rue du Gén Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Les Vandales sont aux portes de Saint-Sever. Vous avez une heure pour assurer les retrouvailles de deux amants avant la dévastation. c’est une occasion à ne pas manquer !
A partir de 8 ans.
Inscription obligatoire 6 personnes maximum
Les Vandales sont aux portes de Saint-Sever. Vous avez une heure pour assurer les retrouvailles de deux amants avant la dévastation de la ville. Un Escape Game grandeur nature au milieu du musée Saint-Séverin, c’est une occasion à ne pas manquer !
A partir de 8 ans.
Inscription obligatoire 6 personnes maximum .
Rue du Gén Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64
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English : Escape Game Le dernier rendez-vous
The Vandals are at the gates of Saint-Sever. You have one hour to ensure the reunion of two lovers before the devastation. This is an opportunity not to be missed!
Ages 8 and up.
Registration required: 6 people maximum
L’événement Escape Game Le dernier rendez-vous Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse
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