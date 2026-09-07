Escape game : Le Dernier Secret de la Fischerinsel, Bâtiment La Ruche, Ostwald

Informations pratiques

Escape game : Le Dernier Secret de la Fischerinsel Samedi 19 septembre, 14h00 Bâtiment La Ruche Bas-Rhin

Places limitées. À partir de 12 ans (mineurs accompagnés). Durée : 30 minutes. Réservation sur place directement ou par mail à madknacks67@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lors de fouilles dans les ruines de l’ancienne Fischerinsel, des bénévoles mettent au jour un mystérieux coffre, dont personne n’a réussi à percer le secret. Alors que les Archives d’Alsace s’apprêtent à récupérer l’ensemble des découvertes, vous n’avez plus que 30 minutes pour résoudre les énigmes de la cellule d’enquête et découvrir quel trésor la plus célèbre guinguette d’Ostwald a gardé secret pendant près de 60 ans!

Un escape game éphémère, installé dans les locaux de la Ruche, qui vous invite à découvrir le patrimoine d’Ostwald autrement, à travers l’histoire d’un de ses lieux les plus emblématiques.

Bâtiment La Ruche 1 rue du Général Leclerc 67540 Ostwald Ostwald 67540 Bas-Rhin Grand Est 03 88 66 84 32 https://www.ville-ostwald.fr/ https://www.facebook.com/villeostwald Ancienne Mairie (jusqu’en 2004) Arrêt de Bus Ligne C4 – Ostwald Eglise

Lors de fouilles dans les ruines de l’ancienne Fischerinsel, des bénévoles mettent au jour un mystérieux coffre, dont personne n’a réussi à percer le secret. Alors que les Archives d’Alsace à des que…

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