Escape Game le fantôme du Père Calixte mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR
tarif par personne selon le nombre de personne
Début : Lundi 2026-02-10
fin : 2026-03-07
2026-02-10
Un escape game en salle dont le but est de libérer le fantôme du Père calixte avant de s’échapper de la salle en 1h. Fouillez pour trouver tous les indices !
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
English :
An indoor escape game where the aim is to free the ghost of Father Calixte before escaping the room in 1 hour. Search for all the clues!
