Escape Game le fantôme du Père Calixte mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Escape Game le fantôme du Père Calixte

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR

tarif par personne selon le nombre de personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-10

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-10

Un escape game en salle dont le but est de libérer le fantôme du Père calixte avant de s’échapper de la salle en 1h. Fouillez pour trouver tous les indices !

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

An indoor escape game where the aim is to free the ghost of Father Calixte before escaping the room in 1 hour. Search for all the clues!

