Escape game « Le gardien des légendes » Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail Cap-d’Ail

Escape game « Le gardien des légendes » Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail Cap-d’Ail vendredi 3 octobre 2025.

Escape game « Le gardien des légendes » Vendredi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail Alpes-Maritimes

à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Depuis la nuit des temps, les Gardiens veillent à préserver les récits fondateurs qui unissent les peuples et les époques. Mais aujourd’hui, le chaos s’installe. Retrouvez les fragments perdus et éparpillés au sein de la médiathèque, voyagez à travers les cultures et les âges pour réunifier les légendes oubliées.

Avec le soutien de la Médiathèque Départementale 06

Médiathèque Intercommunale Site de Cap d’Ail 104 avenue du 3 Septembre Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 41 99 61 [{« type »: « phone », « value »: « 0493419961 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org »}]

Depuis la nuit des temps, les Gardiens veillent à préserver les récits fondateurs qui unissent les peuples et les époques. Mais aujourd’hui, le chaos s’installe. Retrouvez les fragments perdus et au …

Mediathèque Départementale 06 – Médiathèque Intercommunale Sivom-Villefranche-sur-Mer