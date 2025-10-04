Escape Game : Le grimoire d’Elfie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Escape Game : Le grimoire d’Elfie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 4 octobre 2025.

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez jouer à cet escape game basé sur l’univers du Grimoire d’Elfie, la bande dessinée scénarisée par Audrey Alwett et Christophe Arleston, dessinée par Mini Ludvin et mise en couleur par Hélène Lenoble.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553456545 http://www.perigueux-bibliothèque.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 45 65 45 »}] Péribus : lignes C, E1, E7 et K2, arrêt Médiathèque Parkings : Montaigne, Tourny

Biblis en folie 2025

@ Médiathèque Pierre Fanlac