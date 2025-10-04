Escape Game Le grimoire d’Elfie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Escape Game Le grimoire d’Elfie Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 4 octobre 2025.
Escape Game Le grimoire d’Elfie
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez jouer à cet escape game basé sur l’univers du grimoire d’Elfie, la bande dessinée scénarisée par Audrey Alwett et Christophe Arleston, dessinée par Mini Ludvin et mise en couleur par Hélène Lenoble.
Pour les enfants à partir de 7 ans. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
English : Escape Game Le grimoire d’Elfie
German : Escape Game Le grimoire d’Elfie
Italiano :
Espanol : Escape Game Le grimoire d’Elfie
L’événement Escape Game Le grimoire d’Elfie Périgueux a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Communal de Périgueux