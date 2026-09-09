Escape Game – Le jardin des fées Place Sainte-Anne Trégastel
samedi 24 octobre 2026 · Place Sainte-Anne · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Escape Game – Le jardin des fées
Place Sainte-Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 15:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Dans le cadre de la 3ème édition de « Feuilles d’automne » sur la Botanique.
Vous aurez 1 heure pour sauver la reine de la ruche touchée par la malpourrance, une affection terrible.
8 à 12ans, sur inscription, bibliothèque .
Place Sainte-Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Escape Game – Le jardin des fées Trégastel a été mis à jour le 2026-09-09 par SITARMOR
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