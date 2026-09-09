UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégastel

Escape Game – Le jardin des fées Place Sainte-Anne Trégastel

samedi 24 octobre 2026 · Place Sainte-Anne · Trégastel

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Sainte-Anne
Adresse
Bibliothèque municipale de Trégastel
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Escape Game – Le jardin des fées

Place Sainte-Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 15:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Dans le cadre de la 3ème édition de « Feuilles d’automne » sur la Botanique.
Vous aurez 1 heure pour sauver la reine de la ruche touchée par la malpourrance, une affection terrible.
8 à 12ans, sur inscription, bibliothèque   .

Place Sainte-Anne Bibliothèque municipale de Trégastel Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape Game – Le jardin des fées Trégastel a été mis à jour le 2026-09-09 par SITARMOR

À voir aussi à Trégastel (Côtes-d'Armor)