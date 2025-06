Escape Game « Le Maître chanteur » Vichy 6 juillet 2025 07:00

Allier

Escape Game « Le Maître chanteur » Opéra de Vichy (entrée par les escaliers côté Parc des Sources) Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-26

2025-08-03

2025-08-11

2025-08-23

2025-08-25

L’Opéra de Vichy est la victime d’un maître chanteur qui menace la tenue de la prochaine saison lyrique. Pour la sauver, ce prétendu descendant de Giuseppe Verdi exige la mise au jour d’un élément de décor d’Aïda, l’œuvre de son aïeul.

.

Opéra de Vichy (entrée par les escaliers côté Parc des Sources)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

The Vichy Opera is the victim of a blackmailer who threatens the next opera season. To save it, this alleged descendant of Giuseppe Verdi demands the discovery of a set piece from Aida, the work of his grandfather.

German :

Die Oper von Vichy ist das Opfer eines Erpressers, der die Durchführung der nächsten Opernsaison gefährdet. Um sie zu retten, verlangt der angebliche Nachfahre von Giuseppe Verdi die Freilegung eines Bühnenbildelements aus Aida, dem Werk seines Vorfahren.

Italiano :

L’Opera di Vichy è vittima di un ricattatore che minaccia la prossima stagione lirica. Per salvarlo, questo presunto discendente di Giuseppe Verdi pretende il ritrovamento di un pezzo dell’Aida, opera di suo nonno.

Espanol :

La Ópera de Vichy es víctima de un chantaje que amenaza la próxima temporada de ópera. Para salvarlo, este presunto descendiente de Giuseppe Verdi exige que se descubra una pieza del decorado de Aida, la obra de su abuelo.

L’événement Escape Game « Le Maître chanteur » Vichy a été mis à jour le 2025-06-22 par Vichy Destinations