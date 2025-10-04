Escape Game « Le manuscrit perdu » Bibliothèque Patrimoniale Des Quatre Piliers Bourges

Escape Game « Le manuscrit perdu » Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Patrimoniale Des Quatre Piliers Cher

À partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Escape game familial d’une durée de 45 minutes (plusieurs sessions dans la journée)

Aidez les héritiers du docteur Témoin à protéger un précieux document d’un oncle malveillant.

Bibliothèque Patrimoniale Des Quatre Piliers 8 Place des Quatre Piliers 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248243340 https://bibliotheques.ville-bourges.fr/

@ Ville de Bourges