Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté Mancenans-Lizerne
jeudi 27 août 2026 · Mancenans-Lizerne
Informations pratiques
Mancenans-Lizerne
Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté
parking des grottes Mancenans-Lizerne Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Les grottes de Waroly cachent un secret d’une valeur inestimable pour les comtois l’histoire orale et les légendes traditionnelles de de leur pays. Suivez les indices et tendez l’oreille ! Réservation obligatoire. .
parking des grottes Mancenans-Lizerne 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté
L’événement Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté Mancenans-Lizerne a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER