UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mancenans-Lizerne

Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté Mancenans-Lizerne

jeudi 27 août 2026 · Mancenans-Lizerne

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
parking des grottes
Ville
25120 Mancenans-Lizerne
Département
Doubs
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mancenans-Lizerne

Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté

parking des grottes Mancenans-Lizerne Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Les grottes de Waroly cachent un secret d’une valeur inestimable pour les comtois l’histoire orale et les légendes traditionnelles de de leur pays. Suivez les indices et tendez l’oreille ! Réservation obligatoire.   .

parking des grottes Mancenans-Lizerne 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté

L’événement Escape game le monde souterrain et les légendes de Franche Comté Mancenans-Lizerne a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER