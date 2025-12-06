Escape game Le mystère de Tout en Carton ! Médiathèque Miramont-de-Guyenne

Escape game Le mystère de Tout en Carton !

Médiathèque 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez participer en famille ou entre amis et tentez de braver la malédiction de Tout en Carton ! Cet escape game est accessible dès 7 ans. Deux sessions de 45 minutes chacune sont proposées. Sur inscription, places limitées.

Venez participer en famille ou entre amis et tentez de braver la malédiction de Tout en Carton ! Cet escape game est accessible dès 7 ans. Deux sessions de 45 minutes chacune sont proposées. Sur inscription, places limitées. .

Médiathèque 14 Rue de Martignac Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 60

English : Escape game Le mystère de Tout en Carton !

Come and take part with your family or friends and try to defy the curse of Tout en Carton! This escape game is open to children aged 7 and over. Two 45-minute sessions are available. Registration required, places limited.

L’événement Escape game Le mystère de Tout en Carton ! Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-11-25 par OT du Pays de Lauzun