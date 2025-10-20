ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES ARCHIVES REZ-DE-CHAUSSÉE Agde

ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES ARCHIVES

REZ-DE-CHAUSSÉE ESPACE MIRABEL (face à la Mairie) Agde Hérault

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20

Escape game proposé par les Archives municipales.

> Dès 12 ans

Depuis plusieurs semaines, un collègue archiviste manque à l’appel.

Ses recherches en cours ont été retrouvées éparpillées dans la salle de lecture…

Quelle découverte a-t-il faite?

Est-il en danger?

Aidez-nous à comprendre ! Car tous nos efforts sont restés jusqu’ici infructueux…

Serez-vous l’équipe qui le retrouvera et percera le mystère des Archives?

> Durée 1h

> Gratuit,

> Informations & réservation auprès des Archives Municipales d’Agde 04.67.94.60.80

REZ-DE-CHAUSSÉE ESPACE MIRABEL (face à la Mairie) Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 80 archives@ville-agde.fr

English :

Escape game proposed by the Archives municipales.

German :

Escape Game, das vom Stadtarchiv angeboten wird.

Italiano :

Gioco di fuga organizzato dagli Archives municipales.

> A partire dai 12 anni

Espanol :

Juego de escape organizado por los Archivos municipales.

