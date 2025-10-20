ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES ARCHIVES REZ-DE-CHAUSSÉE Agde
ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES ARCHIVES REZ-DE-CHAUSSÉE Agde lundi 20 octobre 2025.
ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES ARCHIVES
REZ-DE-CHAUSSÉE ESPACE MIRABEL (face à la Mairie) Agde Hérault
Escape game proposé par les Archives municipales.
> Dès 12 ans
Depuis plusieurs semaines, un collègue archiviste manque à l’appel.
Ses recherches en cours ont été retrouvées éparpillées dans la salle de lecture…
Quelle découverte a-t-il faite?
Est-il en danger?
Aidez-nous à comprendre ! Car tous nos efforts sont restés jusqu’ici infructueux…
Serez-vous l’équipe qui le retrouvera et percera le mystère des Archives?
> Durée 1h
> Gratuit,
> Informations & réservation auprès des Archives Municipales d’Agde 04.67.94.60.80
REZ-DE-CHAUSSÉE ESPACE MIRABEL (face à la Mairie) Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 80 archives@ville-agde.fr
English :
Escape game proposed by the Archives municipales.
German :
Escape Game, das vom Stadtarchiv angeboten wird.
Italiano :
Gioco di fuga organizzato dagli Archives municipales.
> A partire dai 12 anni
Espanol :
Juego de escape organizado por los Archivos municipales.
