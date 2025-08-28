ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES Saint-André
ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES Saint-André jeudi 28 août 2025.
ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES
10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-28 14:30:00
fin : 2025-08-28 15:30:00
Date(s) :
2025-08-28 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24
Plongez dans une aventure palpitante au cœur de l’art roman résolvez des énigmes et brisez une malédiction ancestrale en explorant les secrets de sculptures oubliées.
A partir de 12 ans, à vivre en équipe (amis ou famille).
Inscription obligatoire (places limitées).
.
10 Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Dive into a thrilling adventure at the heart of Romanesque art: solve riddles and break an ancient curse by exploring the secrets of forgotten sculptures.
Ages 12 and up, as a team (friends or family).
Registration required (places limited).
German :
Tauche ein in ein spannendes Abenteuer im Herzen der romanischen Kunst: Löse Rätsel und brich einen uralten Fluch, indem du die Geheimnisse vergessener Skulpturen erforschst.
Ab 12 Jahren, im Team (Freunde oder Familie) zu erleben.
Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze).
Italiano :
Tuffatevi in un’emozionante avventura nel cuore dell’arte romanica: risolvete gli enigmi e spezzate un’antica maledizione esplorando i segreti di sculture dimenticate.
Dai 12 anni in su, in squadra (amici o famiglia).
Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati).
Espanol :
Sumérgete en una emocionante aventura en el corazón del arte románico: resuelve enigmas y rompe una antigua maldición explorando los secretos de esculturas olvidadas.
A partir de 12 años, en equipo (amigos o familia).
Inscripción obligatoria (plazas limitadas).
L’événement ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES Saint-André a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE