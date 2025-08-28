ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES Saint-André

ESCAPE GAME LE MYSTÈRE DES SCULPTURES OUBLIÉES

10 Allée de la Liberté Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Début : Mardi 2025-08-28 14:30:00

fin : 2025-08-28 15:30:00

2025-08-28 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Plongez dans une aventure palpitante au cœur de l’art roman résolvez des énigmes et brisez une malédiction ancestrale en explorant les secrets de sculptures oubliées.

A partir de 12 ans, à vivre en équipe (amis ou famille).

Inscription obligatoire (places limitées).

10 Allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Dive into a thrilling adventure at the heart of Romanesque art: solve riddles and break an ancient curse by exploring the secrets of forgotten sculptures.

Ages 12 and up, as a team (friends or family).

Registration required (places limited).

German :

Tauche ein in ein spannendes Abenteuer im Herzen der romanischen Kunst: Löse Rätsel und brich einen uralten Fluch, indem du die Geheimnisse vergessener Skulpturen erforschst.

Ab 12 Jahren, im Team (Freunde oder Familie) zu erleben.

Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze).

Italiano :

Tuffatevi in un’emozionante avventura nel cuore dell’arte romanica: risolvete gli enigmi e spezzate un’antica maledizione esplorando i segreti di sculture dimenticate.

Dai 12 anni in su, in squadra (amici o famiglia).

Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati).

Espanol :

Sumérgete en una emocionante aventura en el corazón del arte románico: resuelve enigmas y rompe una antigua maldición explorando los secretos de esculturas olvidadas.

A partir de 12 años, en equipo (amigos o familia).

Inscripción obligatoria (plazas limitadas).

