Escape Game Le mystère du Bocage Salle omnisports Ménigoute Ménigoute

Salle omnisports Ménigoute Rue des Vignes Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-01

2025-10-28

Lors de votre balade, un étrange brouillard dense vous enveloppe. Perdus, vous trouvez refuge dans une vieille Trogne creuse à l’écorce boursouflée. Les profondeurs de cet arbre vous plongent dans une nouvelle perception du monde. Arriverez-vous à résoudre les énigmes de l’Esprit du bocage pour retrouver votre chemin avant la nuit… ou resterez-vous disparus à tout jamais ?

C’est un jeu d’équipe à temps limité , où vous devrez fouiller, trouver des indices, résoudre des énigmes et accomplir votre mission dans le temps imparti.

Pour réussir, votre équipe devra faire appel à son sens de l’observation, réfléchir et coopérer.

Équipe de 3 à 5 personnes (âgées de 8 ans avec un adulte).

/! Sur inscription choisissez une date et un horaire de disponible pour chaque participants. .

Salle omnisports Ménigoute Rue des Vignes Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 etudes@cpie79.fr

