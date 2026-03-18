Escape Game le mystère du fer d’or Centre Equestre de Beausoleil Azay-le-Brûlé
Escape Game le mystère du fer d’or Centre Equestre de Beausoleil Azay-le-Brûlé samedi 21 mars 2026.
Escape Game le mystère du fer d’or
Centre Equestre de Beausoleil 1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Une mystérieuse rumeur circule au centre équestre un fer d’or, qui aurait appartenu à Feofar, l’ancien cheval du propriétaire, serait caché quelque part sur le domaine…
Partez à l’aventure en équipe et tentez de le retrouver ! Pour réussir votre mission, vous devrez résoudre quatre énigmes dissimulées dans le centre, réunir un code secret et explorer les écuries, le manège et les environs.
⏱ Durée environ 1 heure
Par équipe de 3 à 4 personnes
À partir de 6 ans
21 mars 2026 (inscription jusqu’au 16 mars)
Centre Équestre de Beausoleil
⚠️ Attention seuls les vrais détectives amoureux des chevaux réussiront la mission ! .
Centre Equestre de Beausoleil 1 Impasse du Manège Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 34 86 05 cebeausoleil@wanadoo.fr
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English : Escape Game le mystère du fer d’or
L’événement Escape Game le mystère du fer d’or Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Haut Val De Sèvre