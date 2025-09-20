Escape Game : Le poison du médecin Château de Plaisir Plaisir

Escape Game : Le poison du médecin Samedi 20 septembre, 15h00, 15h45, 16h30 Château de Plaisir Yvelines

Durée 30 mn – tout public à partir de 10 ans – sur réservation sur place (groupe de 8 personnes max) – RdV : salle Armande Béjart, communs du Château

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Simon Le Tellier, propriétaire du château, est attendu au chevet du roi Louis XIII. Atteint d’une maladie de Crohn, ce dernier doit ingérer un remède purgatif préparé par son médecin ordinaire. Mais la duchesse de Chevreuse, célèbre intrigante de la Conspiration de Chalais, a remplacé le contenu de sa fiole avec du poison pour éliminer le souverain ! Parviendrez-vous à retrouver la fiole avant que le médecin ne se rende à son fatal rendez-vous ?

Château de Plaisir 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 79 63 20 http://www.ville-plaisir.fr Construit vers la fin XVIe-début XVIIe siècle, la famille Le Tellier construit le château en adoptant le style caractéristique des constructions du XVIIe siècle. Vers 1720, le domaine passe aux mains de la famille Goullet-de Rugy puis, par descendance, à la famille Saint-Sauveur jusqu’à la Révolution. En 1939, la propriété est acquise par Monsieur Bourdel, qui entreprend la remise à l’état d’origine du parc et des bâtiments. Il fut le dernier propriétaire privé avant le rachat du château et de son parc par la commune, en 1976. À l’origine, l’édifice ne comportait que la partie centrale, correspondant à la terrasse qui la précède. Son architecture et des éléments d’aménagement intérieur attestent de l’empreinte du style Louis XIII. Les deux ailes basses et les bâtiments annexes à vocation agricole furent ajoutés au XVIIIe siècle. En voiture : N12 direction Dreux, sortie Plaisir centre-ville. En train : à partir de Paris Montparnasse direction Dreux ou Mantes-la-Jolie, arrêt Plaisir-Grignon. Desserte du centre-ville en bus à partir de la gare Plaisir-Grignon.

Jeu d’évasion « Le poison du médecin »

Jean-Christophe Bardot / Musée de la ville – SQY