Escape game Le printemps a disparu Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Escape game Le printemps a disparu

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 11:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Le printemps devait arriver aujourd’hui… mais quelque chose ne va pas les fleurs ne poussent plus, les oiseaux ne chantent plus et le soleil ne se lève pas !

Un mystérieux personnage a enfermé l’esprit du printemps dans une boîte magique. Pour le libérer, vous devrez résoudre les énigmes cachées dans la bibliothèque. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape game Le printemps a disparu

L’événement Escape game Le printemps a disparu Ménilles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération