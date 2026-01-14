Escape game Le printemps a disparu Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Escape game Le printemps a disparu Bibliothèque de Ménilles Ménilles vendredi 17 avril 2026.
Escape game Le printemps a disparu
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Le printemps devait arriver aujourd’hui… mais quelque chose ne va pas les fleurs ne poussent plus, les oiseaux ne chantent plus et le soleil ne se lève pas !
Un mystérieux personnage a enfermé l’esprit du printemps dans une boîte magique. Pour le libérer, vous devrez résoudre les énigmes cachées dans la bibliothèque. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
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English : Escape game Le printemps a disparu
L’événement Escape game Le printemps a disparu Ménilles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération