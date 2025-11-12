Escape game Le sabotage Zilling Salle des Fêtes Zilling

Escape game Le sabotage Zilling

Salle des Fêtes 2 rue du Château d'Eau Zilling Moselle

Gratuit

Gratuit

Mercredi 2025-11-12 14:00:00

2025-11-12 17:00:00

2025-11-12

Vous faites partie de la résistance. Une équipe chargée de préparer des actions ponctuelles pour contrer l’ennemi a laissé à votre disposition des éléments pour mener à bien cette mission. Par sécurité, au cas où l’ennemi intercepterait les documents ou messages, tout a été crypté. Saurez-vous décoder les différentes informations nécessaires au bon déroulement de cette mission ? Réalisé par le Coffre à Idées, sur le thème de la Résistance ! À partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.Tout public

Salle des Fêtes 2 rue du Château d’Eau Zilling 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

English :

You are part of the resistance. A team in charge of preparing specific actions to counter the enemy has left you elements to carry out this mission. To be on the safe side, in case the enemy intercepts any documents or messages, everything has been encrypted. Will you be able to decode the various pieces of information needed to carry out this mission? Produced by Coffre à Idées, on the theme of the Resistance! Ages 12 and up. Free, registration required.

German :

Sie sind Teil des Widerstands. Ein Team, das damit beauftragt ist, punktuelle Aktionen gegen den Feind vorzubereiten, hat Ihnen Material zur Verfügung gestellt, um diese Mission erfolgreich durchzuführen. Zur Sicherheit, für den Fall, dass der Feind die Dokumente oder Nachrichten abfängt, wurde alles verschlüsselt. Können Sie die verschiedenen Informationen entschlüsseln, die für den reibungslosen Ablauf dieser Mission notwendig sind? Erstellt von der Ideenschmiede, zum Thema Widerstand! Ab 12 Jahren. Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Fate parte della resistenza. Una squadra incaricata di preparare azioni specifiche per contrastare il nemico vi ha lasciato degli elementi per portare a termine questa missione. Per motivi di sicurezza, nel caso in cui il nemico intercetti i documenti o i messaggi, tutto è stato criptato. Sarete in grado di decodificare le varie informazioni necessarie per portare a termine la missione? Prodotto dal Coffre à Idées, sul tema della Resistenza! Dai 12 anni in su. Gratuito, iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Usted forma parte de la resistencia. Un equipo encargado de preparar acciones específicas para contrarrestar al enemigo te ha dejado elementos para llevar a cabo esta misión. Por razones de seguridad, en caso de que el enemigo intercepte los documentos o mensajes, todo ha sido encriptado. ¿Serás capaz de descifrar las distintas informaciones necesarias para llevar a cabo esta misión? Producido por el Coffre à Idées, ¡sobre el tema de la Resistencia! A partir de 12 años. Gratuito, previa inscripción.

