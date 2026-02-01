Escape Game | Le secret au Musée Gallé-Juillet

Place Francois Mitterrand Creil Oise

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01 15:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-18 2026-02-25

En 60 minutes, parvenez à découvrir le secret de la maison Gallé-Juillet et à vous échapper !

Remontez le temps et plongez-vous en 1913.

À l’intérieur même du musée, de pièce en pièce, d’indices en indices, vous allez découvrir le secret qui hante les murs de la maison Gallé-Juillet

En famille ou entre amis, groupe de 2 à 5 personnes max.

Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

40€ pour le groupe- paiement sur place

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte, à partir de 10 ans.

Accessible en bus en prenant les lignes A, B, D, Express Alata. Arrêts 8 Mai ou Michelet.

Place Francois Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

English :

In 60 minutes, discover the secret of the Gallé-Juillet house and escape!

Step back in time to 1913.

Inside the museum, from room to room, clue to clue, you’ll discover the secret that haunts the walls of the Maison Gallé-Juillet

With family or friends, groups of 2 to 5 people max.

Booking essential on 03 44 29 51 50 or musee@mairie-creil.fr

40? for the group payment on site

Children aged 10 and over must be accompanied by at least 1 adult.

Accessible by bus on lines A, B, D, Express Alata. Stops: 8 Mai or Michelet.

L’événement Escape Game | Le secret au Musée Gallé-Juillet Creil a été mis à jour le 2020-02-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise