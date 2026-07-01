Escape Game Le secret de la salle maudite, Médiathèque de Fox-Amphoux, Fox-Amphoux

Informations pratiques

Escape Game Le secret de la salle maudite Samedi 3 octobre, 14h00, 16h00, 18h00 Médiathèque de Fox-Amphoux Var

groupe de 5 personnes par séance, enfant à partir de 10 ans, ados et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Escape game Le secret de la salle interdite

La bibliothèque abrite un secret oublié depuis des décennies, étroitement lié à la célèbre école de sorcellerie de Poudlard.La nuit dernière, la bibliothécaire a découvert une mystérieuse lettre scellée du sceau du Ministère de la Magie. Elle révélait la disparition d’un puissant artefact : **la Pierre des Souvenirs**, un objet ancien capable de préserver la mémoire des lieux et des ouvrages enchantés.

Selon le professeur McGonagall, un ancien élève aurait dissimulé cette pierre quelque part dans la bibliothèque afin de la protéger avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.Depuis le retour des forces obscures et les événements provoqués par Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, la magie qui anime la bibliothèque s’affaiblit de jour en jour. Si la Pierre des Souvenirs n’est pas retrouvée rapidement, les livres pourraient perdre leurs histoires, les portraits cesser de parler et les enchantements disparaître à jamais.

Jeunes apprentis sorciers, la bibliothécaire a besoin de votre aide ! Formez votre équipe, déchiffrez les indices, résolvez les énigmes et partez à la recherche de la Pierre des Souvenirs.Vous n’avez qu’une heure pour percer le Secret de la Salle Interdite et sauver la magie de la bibliothèque !

Médiathèque de Fox-Amphoux 232 place de la mairie, 83670 fox-amphoux Fox-Amphoux 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 72 34 01 https://www.mediatheque-rmpv.fr https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Fox-Amphoux/100083120840753/ Médiathèque municipale du Réseau des Médiathèques Provence Verdon parking gratuit, accès PMR

Biblis en folie 2026

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