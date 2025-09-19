Escape game : Le secret des navigateurs Bibliothèque municipale de Saint-Philippe Saint-Philippe

Escape game : Le secret des navigateurs Bibliothèque municipale de Saint-Philippe Saint-Philippe vendredi 19 septembre 2025.

Escape game : Le secret des navigateurs 19 – 21 septembre Bibliothèque municipale de Saint-Philippe La Réunion

Gratuit, équipe de 1 à 6 joueurs, sur inscription obligatoire, à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T06:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’escape game : le secret des navigateurs est un jeu d’énigmes à faire seul ou en équipe

Bibliothèque municipale de Saint-Philippe 24 rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe Saint-Philippe 97442 La Réunion La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.cgm974.com/ »}] Bibliothèque municipale

L’escape game : le secret des navigateurs est un jeu d’énigmes à faire seul ou en équipe

Confrérie des Gens de la Mer