Escape game : Le secret des navigateurs Bibliothèque municipale de Saint-Philippe Saint-Philippe

Escape game : Le secret des navigateurs 19 – 21 septembre Bibliothèque municipale de Saint-Philippe La Réunion
Gratuit, équipe de 1 à 6 joueurs, sur inscription obligatoire, à partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T06:00:00 – 2025-09-19T15:00:00
Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
L’escape game : le secret des navigateurs est un jeu d’énigmes à faire seul ou en équipe
Bibliothèque municipale de Saint-Philippe 24 rue Leconte de Lisle 97442 Saint-Philippe La Réunion
Confrérie des Gens de la Mer