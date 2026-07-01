Informations pratiques

Saint-Michel-de-Montjoie

Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc »

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 13:30:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Retrouver les pages perdues du grimoire d’Henri Baiboc, pour percer le secret de la pierre philosophale ! À partir de 8 ans.

À partir de 13h30 créneaux d’1h au choix 13h30/14h30/15h30 ou 16h30 6 pers max./session.

En partenariat avec les Espaces publics numériques. .

Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc »

L’événement Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc » Saint-Michel-de-Montjoie a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts