Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc » Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie
mercredi 29 juillet 2026 · Parc-musée du granit · Saint-Michel-de-Montjoie
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Montjoie
Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc »
Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Retrouver les pages perdues du grimoire d’Henri Baiboc, pour percer le secret de la pierre philosophale ! À partir de 8 ans.
À partir de 13h30 créneaux d’1h au choix 13h30/14h30/15h30 ou 16h30 6 pers max./session.
En partenariat avec les Espaces publics numériques. .
Parc-musée du granit 55 impasse du musée Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr
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English : Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc »
L’événement Escape Game « Le secret du grimoire d’Henri Baiboc » Saint-Michel-de-Montjoie a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts