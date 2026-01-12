ESCAPE GAME LE SECRET DU PROFESSEUR Lodève

ESCAPE GAME LE SECRET DU PROFESSEUR

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06

Entre amis ou en famille venez découvrir la collection Sciences de la Terre avec un jeu grandeur nature dans l’esprit d’un Escape Game pour adultes et ados.

Trouver un code secret, résoudre des énigmes, dénicher des objets…Telles seront vos missions pour aider le paléontologue du musée de Lodève à retrouver et ouvrir son coffre. À l’intérieur se cache une grande trouvaille ! Mais attention, votre temps est compté.

Durée : 1h à partir de 11 ans .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

With friends or family, come and discover the Earth Sciences collection with a life-size game in the spirit of an Escape Game for adults and teenagers.

