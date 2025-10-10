Escape Game : Le Train Fou Club seniors Jeanne d’Arc Paris

Escape Game : Le Train Fou Club seniors Jeanne d’Arc Paris vendredi 10 octobre 2025.

L’escape game « Le Train Fou » plonge les participants dans une expérience immersive où réflexion, coopération et rapidité sont les clés de la réussite.

Au fil du jeu, les équipes devront :

Décrypter des indices et résoudre des énigmes variées.

Collaborer efficacement pour progresser dans l'histoire.

Agir sous pression, car le temps est compté et le train ne s'arrête pas.

Un défi ludique et captivant, idéal pour partager un moment intense entre amis, collègues ou en famille, et tester son sang-froid dans une ambiance pleine de suspense.

Embarquez pour une aventure palpitante à bord d’un train lancé à toute vitesse. Votre mission : résoudre les énigmes à temps pour stopper sa course effrénée et éviter la catastrophe.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors Jeanne d’Arc

Tél. 06 78 43 65 87

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Jeanne d’Arc 63, rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris