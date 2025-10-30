Escape game Le treisième manuscrit Médiathèque Emile Gaboriau Saujon
Escape game Le treisième manuscrit Médiathèque Emile Gaboriau Saujon jeudi 30 octobre 2025.
Escape game Le treisième manuscrit
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 15:30:00
Date(s) :
2025-10-30 2025-12-23
Mauvais nouvelle ce matin à l’ouverture de la médiathèque, le 13e manuscrit, un ouvrage inédit d’Emile Gaboriau, célèbre écrivain saujonnais de roman policier a disparu…
.
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
English :
Bad news this morning when the media library opened: the 13th manuscript, an unpublished work by Emile Gaboriau, the famous Saujonnais writer of detective novels, had disappeared?
German :
In der Mediathek ist heute Morgen das 13. Manuskript verschwunden, ein unveröffentlichtes Werk von Emile Gaboriau, dem berühmten Krimiautor aus Saujonnais
Italiano :
Brutte notizie questa mattina all’apertura della mediateca: il 13° manoscritto, un’opera inedita di Emile Gaboriau, il famoso scrittore saudita di romanzi polizieschi, è scomparso?
Espanol :
Malas noticias esta mañana al abrir la mediateca: el manuscrito número 13, una obra inédita de Emile Gaboriau, el célebre escritor saujonense de novelas policíacas, ha desaparecido?
L’événement Escape game Le treisième manuscrit Saujon a été mis à jour le 2025-08-26 par Mairie de Saujon