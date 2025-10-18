Escape Game | Le Trésor Creil

Escape Game | Le Trésor Creil samedi 18 octobre 2025.

Escape Game | Le Trésor

Place Francois Mitterrand Creil Oise

Tarif : 40€

Date et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

Fin : 2025-11-02 15:00:00

Date(s) :

2025-10-18

NOUVEL ESCAPE GAME AU MUSEE GALLE-JUILLET!

En 60 minutes, parvenez à réunir le trésor de l’écluse! En 1974 à Creil est découvert le Trésor de l’écluse. Lors des fouilles, un pot d’or disparaît. Votre ancêtre en est le voleur et depuis, une malédiction frappe votre famille. Aujourd’hui vous êtes les seuls à pouvoir réparer ses fautes, mais le temps vous est compté: retrouvez le pot d’or, réunissez le trésor ou subissez la malédiction à jamais!

Du 18 octobre au 2 novembre à 14h tous les jours sauf les lundis, mardis et 1er novembre.

En famille ou entre amis, groupe de 2 à 5 joueurs.

Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

40€ pour le groupe- paiement sur place

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte

Accessible en bus en prenant les lignes A, B, D, Express Alata. Arrêts 8 Mai ou Michelet.

Place Francois Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

NEW ESCAPE GAME AT THE MUSEE GALLE-JUILLET!

Reunite the lock’s treasure in 60 minutes! In 1974, the Treasure of the Lock was discovered in Creil. During excavations, a pot of gold disappears. Your ancestor was the thief, and a curse has struck your family ever since. Today, you’re the only ones who can right his wrongs, but time is running out: find the pot of gold, reunite the treasure or suffer the curse forever!

From October 18 to November 2 at 2pm every day except Mondays, Tuesdays and November 1.

With family or friends, groups of 2 to 5 players.

Reservations required on 03 44 29 51 50 or musee@mairie-creil.fr

40? for the group payment on site

Children must be accompanied by at least 1 adult

Accessible by bus on lines A, B, D, Express Alata. Stops: 8 Mai or Michelet.

German :

NEUES ESCAPE GAME IM MUSEUM GALLE-JULI!

Schaffen Sie es, in 60 Minuten den Schatz der Schleuse zu bergen! 1974 wurde in Creil der « Trésor de l’écluse » entdeckt. Bei den Ausgrabungen verschwand ein Topf mit Gold. Ihr Vorfahre war der Dieb und seitdem lastet ein Fluch auf Ihrer Familie. Heute sind Sie die Einzigen, die sein Vergehen wiedergutmachen können, aber die Zeit läuft Ihnen davon: Finden Sie den Goldtopf, sammeln Sie den Schatz oder lassen Sie sich für immer verfluchen!

Vom 18. Oktober bis zum 2. November täglich um 14 Uhr, außer montags, dienstags und am 1. November.

Für Familien oder Freunde, Gruppen von 2 bis 5 Spielern.

Reservierung unter 03 44 29 51 50 oder musee@mairie-creil.fr erforderlich

40? für die Gruppe Bezahlung vor Ort

Kinder müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden

Mit dem Bus erreichbar mit den Linien A, B, D, Express Alata. Haltestellen: 8. Mai oder Michelet.

Italiano :

NUOVO GIOCO DI FUGA AL MUSEO GALLE-JUILLET!

In 60 minuti, trovate il Tesoro della Serratura! Nel 1974, a Creil, fu scoperto il Tesoro della Serratura. Durante gli scavi, una pentola d’oro scomparve. Il vostro antenato era il ladro e la vostra famiglia è stata maledetta da allora. Oggi siete gli unici che possono riparare ai suoi errori, ma il tempo sta per scadere: trovate la pentola d’oro, riunite il tesoro o subite la maledizione per sempre!

Dal 18 ottobre al 2 novembre alle 14.00 tutti i giorni tranne il lunedì, il martedì e il 1° novembre.

In famiglia o con gli amici, gruppi da 2 a 5 giocatori.

Prenotazione obbligatoria al numero 03 44 29 51 50 o a musee@mairie-creil.fr

40? per il gruppo pagamento in loco

I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto

Raggiungibile in autobus con le linee A, B, D, Express Alata. Fermate: 8 Mai o Michelet.

Espanol :

¡NUEVO JUEGO DE ESCAPE EN EL MUSEO GALLE-JUILLET!

En 60 minutos, ¡encuentre el Tesoro de la Esclusa! En 1974 se descubrió en Creil el Tesoro de la Esclusa. Durante las excavaciones, desapareció una olla de oro. Su antepasado fue el ladrón y su familia está maldita desde entonces. Hoy sois los únicos que podéis enmendar sus errores, pero el tiempo se acaba: ¡encontrad la olla de oro, reunid el tesoro o sufrid la maldición para siempre!

Del 18 de octubre al 2 de noviembre, a las 14.00 h, todos los días excepto los lunes, martes y 1 de noviembre.

En familia o entre amigos, grupos de 2 a 5 jugadores.

Imprescindible reservar en el 03 44 29 51 50 o en musee@mairie-creil.fr

40? para el grupo pago in situ

Los niños deben ir acompañados de al menos 1 adulto

Accesible en autobús de las líneas A, B, D, Express Alata. Paradas: 8 Mai o Michelet.

