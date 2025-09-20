Escape game : le trésor du bunker Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Escape game : le trésor du bunker Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous à l’auditorium ! Session de 45 min, départs toutes les heures. Groupes de 15 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le bunker est devenu l’écrin d’un trésor caché par un général allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Saurez-vous le retrouver ?

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

