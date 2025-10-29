ESCAPE GAME LE TRÉSOR DU GOLFE DU LION Vialas

ESCAPE GAME LE TRÉSOR DU GOLFE DU LION

médiathèque Vialas Lozère

Gratuit

Début : 2025-10-29 14:30:00

2025-10-29

Participez à un escape game à la médiathèque de Vialas sur le thème Le trésor du Golfe du Lion le mercredi 29 octobre à 14h30 pour les enfants de 7 à 12 ans.

Place limité, réservation obligatoire par mail biblio.vialas@orange.fr .

médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr

English :

Take part in an escape game at the Vialas media library on the theme of The Treasure of the Gulf of Lion on Wednesday October 29 at 2.30pm for children aged 7 to 12.

Places are limited, please reserve by e-mail

German :

Nehmen Sie an einem Escape Game in der Mediathek von Vialas zum Thema Der Schatz des Golfe du Lion am Mittwoch, den 29. Oktober um 14:30 Uhr für Kinder von 7 bis 12 Jahren teil.

Begrenzter Platz, Reservierung per E-Mail erforderlich

Italiano :

Partecipate a un gioco di fuga presso la biblioteca multimediale Vialas sul tema Il tesoro del Golfo del Leone mercoledì 29 ottobre alle 14.30 per bambini dai 7 ai 12 anni.

I posti sono limitati, quindi le prenotazioni devono essere effettuate via e-mail

Espanol :

Participe en un juego de escape en la biblioteca multimedia Vialas sobre el tema El tesoro del Golfo de León el miércoles 29 de octubre a las 14.30 h para niños de 7 a 12 años.

Las plazas son limitadas, por lo que las reservas deben hacerse por correo electrónico

