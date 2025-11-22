ESCAPE GAME LE TRÉSOR DU GRENIER

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17 2026-01-21

À vous de mener l’enquête !

Papi Jean, patriarche de la famille, est décédé récemment. La maison familiale a été vendue et toute la famille s’est mobilisée pour la nettoyer. En déplaçant une pile de papiers, vous êtes tombés sur une lettre de Papi Jean indiquant qu’il a caché son plus grand trésor dans le grenier. Tentez de retrouver le trésor avant l’arrivée des nouveaux propriétaires dans 30 minutes.

Un escape game est un jeu de résolution d’énigmes en équipe dans un décor grandeur nature.

Les mercredis et samedi à 14h et 15h

Dates supplémentaires pendant les vacances scolaires.

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Groupe de 6 participants maximum

Gratuit

Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr (un numéro de téléphone vous sera demandé ainsi que les âges des enfants)

Dans le cadre de l’exposition Vivre la guerre en Hérault (1939-1945) accueillie dans la galerie de Pierresvives du 21 novembre 2025 au 22 mars 2026 .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

English :

It’s up to you to investigate!

German :

Es liegt an Ihnen, die Untersuchung durchzuführen!

Italiano :

Sta a voi indagare!

Espanol :

Te toca a ti investigar

L’événement ESCAPE GAME LE TRÉSOR DU GRENIER Montpellier a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 PIERRESVIVES