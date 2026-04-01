Escape Game | Le Trésor du musée Gallé-Juillet Creil

Creil

Escape Game | Le Trésor du musée Gallé-Juillet

Place Francois Mitterrand Creil Oise

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-19 15:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-22

NOUVEL ESCAPE GAME AU MUSEE GALLE-JUILLET!

En 60 minutes, parvenez à réunir le trésor de l’écluse! En 1974 à Creil est découvert le Trésor de l’écluse. Lors des fouilles, un pot d’or disparaît. Votre ancêtre en est le voleur et depuis, une malédiction frappe votre famille. Aujourd’hui vous êtes les seuls à pouvoir réparer ses fautes, mais le temps vous est compté: retrouvez le pot d’or, réunissez le trésor ou subissez la malédiction à jamais!

En famille ou entre amis, groupe de 2 à 5 joueurs.

Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

40€ pour le groupe- paiement sur place

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte

Accessible en bus en prenant les lignes A, B, D, Express Alata. Arrêts 8 Mai ou Michelet.

NOUVEL ESCAPE GAME AU MUSEE GALLE-JUILLET!

En 60 minutes, parvenez à réunir le trésor de l’écluse! En 1974 à Creil est découvert le Trésor de l’écluse. Lors des fouilles, un pot d’or disparaît. Votre ancêtre en est le voleur et depuis, une malédiction frappe votre famille. Aujourd’hui vous êtes les seuls à pouvoir réparer ses fautes, mais le temps vous est compté: retrouvez le pot d’or, réunissez le trésor ou subissez la malédiction à jamais!

En famille ou entre amis, groupe de 2 à 5 joueurs.

Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

40€ pour le groupe- paiement sur place

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins 1 adulte

Accessible en bus en prenant les lignes A, B, D, Express Alata. Arrêts 8 Mai ou Michelet. .

Place Francois Mitterrand Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

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English :

NEW ESCAPE GAME AT THE MUSEE GALLE-JUILLET!

Reunite the lock’s treasure in 60 minutes! In 1974, the Treasure of the Lock was discovered in Creil. During excavations, a pot of gold disappears. Your ancestor was the thief, and a curse has struck your family ever since. Today, you’re the only ones who can right his wrongs, but time is running out: find the pot of gold, reunite the treasure or suffer the curse forever!

With family or friends, groups of 2 to 5 players.

Reservations essential on 03 44 29 51 50 or musee@mairie-creil.fr

40? for the group payment on site

Children must be accompanied by at least 1 adult

Accessible by bus on lines A, B, D, Express Alata. Stops: 8 Mai or Michelet.

L’événement Escape Game | Le Trésor du musée Gallé-Juillet Creil a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise