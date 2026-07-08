Escape game le trésor du terrifiant Prince Noir Dabo

Informations pratiques

Dabo

Escape game le trésor du terrifiant Prince Noir

Rocher de Dabo Dabo Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-19

Le Prince Noir, autrefois noble et respectueux chevalier d’une contrée lointaine, a été ensorcelé lors d’une bataille, le transformant en un personnage maléfique. Depuis lors, il sème la terreur et le chaos dans la région aux alentours du Château de Dagsburg. Cependant, lors des nuits de pleine lune, le prince retrouve momentanément ses esprits et cache un trésor pour les habitants de la région, en espérant réparer une partie de ses méfaits. Il laisse derrière lui des indices et énigmes qui permettront de retrouver ce trésor tant convoité. Un escape game conçu et animé par le Coffre à Idées. À partir de 10 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Uniquement sur réservation. De 14h à 17h, départs échelonnés toutes les 15 minutes par groupes de 1 à 6 personnes.

Le jeu se déroulant en extérieur, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’animation en cas de prévisions ou de conditions météo défavorables. Les participants seront informés de l’annulation par téléphone ou par mail.Tout public

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Rocher de Dabo Dabo 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

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English :

The Black Prince, once a noble and respectable knight from a distant land, was bewitched in battle, transforming him into an evil figure. Since then, he has sown terror and chaos in the region around Dagsburg Castle. However, on the nights of the full moon, the prince momentarily recovers his senses and hides treasure for the locals, hoping to atone for some of his misdeeds. He leaves behind a trail of clues and riddles to help find the coveted treasure. An escape game designed and hosted by Le Coffre à Idées. Ages 10 and up (children must be accompanied by an adult). Reservations required. From 2pm to 5pm, staggered departures every 15 minutes in groups of 1 to 6.

As the game takes place outdoors, the organizers reserve the right to cancel the event in the event of unfavorable weather conditions or forecasts. Participants will be informed of cancellations by telephone or e-mail.

L’événement Escape game le trésor du terrifiant Prince Noir Dabo a été mis à jour le 2026-07-08 par OT PAYS DE PHALSBOURG