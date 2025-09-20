Escape game : Le Trésor du Tortillard Archives départementales de Tarn-et-Garonne Montauban

Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 10 ans. 16 personnes maximum (jeu en équipes de 4 personnes).

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un coffre secret, un accident de train, des documents codés… participez à une enquête immersive !

L’héritier de la villa Le Tortillard à Montauban vient de découvrir un petit coffre-fort impossible à ouvrir.

Dans l’espoir de percer son mystère, il le confie aux Archives départementales, où sont conservés de troublants documents laissés par son ancêtre…

Un terrible accident de train, survenu il y a plus de 100 ans, serait à l’origine de cette rocambolesque affaire, mêlant un vétérinaire passionné d’archives, un brocanteur avisé et un directeur de compagnie ferroviaire.

Nous recherchons de jeunes archivistes motivés pour :

Explorer les indices

Résoudre les énigmes

Percer le mystère du coffre et découvrir le trésor du Tortillard

Prêts à relever le défi ?

Archives départementales de Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e Dragons, 82000 Montauban Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 03 46 18 https://www.archives82.fr

Une partie des locaux (aile occidentale) est cependant réservée de 1905 à 1927 au service des enfants assistés, puis, jusqu’en 1978, au dispensaire antituberculeux. À la fin des années 1950, une vague de travaux modernise les archives en y installant des structures autoporteuses et des rayonnages métalliques. En 1978, les archives investissent la dernière aile du bâtiment, après le départ du dispensaire.

Les Archives départementales de Tarn-et-Garonne ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer des documents physiques et numériques publics et privés, pour sauvegarder et alimenter la mémoire collective du département. Plus de dix siècles d’histoire des Tarn-et-Garonnais est conservée dans nos bâtiments soit environ treize kilomètres linéaires de documents. Ce patrimoine remarquable, qui pourra nourrir vos recherches historiques, généalogiques ou administratives, est consultable en salle de lecture et partiellement en ligne sur archives82.fr

