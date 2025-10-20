Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage

Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage lundi 20 octobre 2025.

Escape Game « Le trésor maudit »

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Pendant les vacances de la Toussaint, nous te proposons de résoudre une nouvelle enquête !

Attention frissons garantis !

Groupe de 4 personnes maximum

A partir de 15ans

Durée 1 heure

20€/groupe

Pendant les vacances de la Toussaint, nous te proposons de résoudre une nouvelle enquête !

Attention frissons garantis !

Groupe de 4 personnes maximum

A partir de 15ans

Durée 1 heure

20€/groupe .

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com

English :

During the All Saints’ Day vacations, we’re offering you the chance to solve a new investigation!

Thrills and chills guaranteed!

Groups of 4 people maximum

Ages 15 and up

Duration: 1 hour

20 per group

German :

Während der Allerheiligenferien bieten wir dir die Möglichkeit, einen neuen Fall zu lösen!

Achtung Gänsehaut garantiert!

Gruppe von maximal 4 Personen

Ab 15 Jahren

Dauer: 1 Stunde

20?/Gruppe

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, vi diamo la possibilità di risolvere una nuova indagine!

Emozioni e brividi garantiti!

Gruppi di massimo 4 persone

A partire da 15 anni

Durata: 1 ora

20 per gruppo

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡te damos la oportunidad de resolver una nueva investigación!

Suspense y escalofríos garantizados

Grupos de 4 personas máximo

A partir de 15 años

Duración: 1 hora

20 por grupo

L’événement Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON