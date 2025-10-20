Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage
Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage lundi 20 octobre 2025.
Escape Game « Le trésor maudit »
Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Pendant les vacances de la Toussaint, nous te proposons de résoudre une nouvelle enquête !
Attention frissons garantis !
Groupe de 4 personnes maximum
A partir de 15ans
Durée 1 heure
20€/groupe
Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France contact@fortmahon-tourisme.com
English :
During the All Saints’ Day vacations, we’re offering you the chance to solve a new investigation!
Thrills and chills guaranteed!
Groups of 4 people maximum
Ages 15 and up
Duration: 1 hour
20 per group
German :
Während der Allerheiligenferien bieten wir dir die Möglichkeit, einen neuen Fall zu lösen!
Achtung Gänsehaut garantiert!
Gruppe von maximal 4 Personen
Ab 15 Jahren
Dauer: 1 Stunde
20?/Gruppe
Italiano :
Durante le vacanze di Ognissanti, vi diamo la possibilità di risolvere una nuova indagine!
Emozioni e brividi garantiti!
Gruppi di massimo 4 persone
A partire da 15 anni
Durata: 1 ora
20 per gruppo
Espanol :
Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡te damos la oportunidad de resolver una nueva investigación!
Suspense y escalofríos garantizados
Grupos de 4 personas máximo
A partir de 15 años
Duración: 1 hora
20 por grupo
L’événement Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON