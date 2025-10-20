Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage

Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage lundi 20 octobre 2025.

Escape Game « Le trésor maudit »

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :
2025-10-20

Pendant les vacances de la Toussaint, nous te proposons de résoudre une nouvelle enquête !
Attention frissons garantis !

Groupe de 4 personnes maximum
A partir de 15ans
Durée 1 heure
20€/groupe
Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France   contact@fortmahon-tourisme.com

English :

During the All Saints’ Day vacations, we’re offering you the chance to solve a new investigation!
Thrills and chills guaranteed!

Groups of 4 people maximum
Ages 15 and up
Duration: 1 hour
20 per group

German :

Während der Allerheiligenferien bieten wir dir die Möglichkeit, einen neuen Fall zu lösen!
Achtung Gänsehaut garantiert!

Gruppe von maximal 4 Personen
Ab 15 Jahren
Dauer: 1 Stunde
20?/Gruppe

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, vi diamo la possibilità di risolvere una nuova indagine!
Emozioni e brividi garantiti!

Gruppi di massimo 4 persone
A partire da 15 anni
Durata: 1 ora
20 per gruppo

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡te damos la oportunidad de resolver una nueva investigación!
Suspense y escalofríos garantizados

Grupos de 4 personas máximo
A partir de 15 años
Duración: 1 hora
20 por grupo

L’événement Escape Game « Le trésor maudit » Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON