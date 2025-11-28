Escape game L’école ensorcelée Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 19:00:00
2025-11-28
La rentrée. Une académie de Magie et de Sorcellerie. Une malédiction ! Réussirez-vous à conjurer le mauvais sort jeté ?
Saint-Georges-sur-Layon Rue du Commerce Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
English :
Back to school. An academy of magic and sorcery. A curse! Will you be able to ward off the curse?
German :
Der Beginn des neuen Schuljahres. Eine Akademie für Magie und Hexerei. Ein Fluch liegt auf ihr! Wird es Ihnen gelingen, den Fluch abzuwenden?
Italiano :
Ritorno a scuola. Un’accademia di magia e stregoneria. Una maledizione! Riuscirete a scongiurare la maledizione?
Espanol :
De vuelta a la escuela. Una academia de magia y hechicería. ¡Una maldición! ¿Serás capaz de evitar la maldición?
