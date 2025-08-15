Escape Game l’énigmatique contrebandier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Depuis toujours les douaniers de Saint-Lary cherchent à connaître le visage de Jean Brice , le célèbre contrebandier. Le gardien du musée sait que son portrait aurait été caché dans la vieille maison qui abrite aujourd’hui le musée. Serez-vous capable de découvrir quel est l’homme qui se cache derrière cette légende ?

Ad 17.50€ / enf 12.50€ / reduit 15€ / famille (2ad+2enf) 50€

Inscription obligatoire places limitées 05 62 40 87 86 .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

The customs officers of Saint-Lary have always wanted to know the face of « Jean Brice », the famous smuggler. The museum keeper knows that his portrait has been hidden in the old house that now houses the museum. Will you be able to discover the man behind this legend?

German :

Seit jeher versuchen die Zollbeamten in Saint-Lary, das Gesicht von « Jean Brice », dem berühmten Schmuggler, zu kennen. Der Museumswärter weiß, dass sein Porträt angeblich in dem alten Haus versteckt wurde, in dem heute das Museum untergebracht ist. Werden Sie in der Lage sein, herauszufinden, welcher Mann sich hinter dieser Legende verbirgt?

Italiano :

I doganieri di Saint-Lary hanno sempre voluto conoscere il volto di « Jean Brice », il famoso contrabbandiere. Il custode del museo sa che il suo ritratto era nascosto nella vecchia casa che ora ospita il museo. Riuscirete a scoprire l’uomo dietro questa leggenda?

Espanol :

Los aduaneros de Saint-Lary siempre han querido conocer el rostro de « Jean Brice », el famoso contrabandista. El guardián del museo sabe que su retrato estaba escondido en la antigua casa que ahora alberga el museo. ¿Serás capaz de descubrir al hombre que hay detrás de esta leyenda?

