Escape game l’énigmatique contrebandier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Escape game l’énigmatique contrebandier SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 20 septembre 2025.

Escape game l’énigmatique contrebandier

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Depuis toujours les douaniers de Saint-Lary cherchent à connaître le visage de Jean Brice , le célèbre contrebandier. Le gardien du musée sait que son portrait aurait été caché dans la vieille maison qui abrite aujourd’hui le musée.

Serez-vous capable de découvrir quel est l’homme qui se cache derrière cette légende ? Cet événement est organisé dans le cadre du mois du Patrimoine.

Sur réservation au 05 62 40 87 86

8 personnes maximum, à partir de 8 ans. Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

The Saint-Lary customs officers have always wanted to know the face of « Jean Brice », the famous smuggler. The museum janitor knows that his portrait was hidden in the old house that now houses the museum.

Will you be able to discover the man behind this legend? This event is organized as part of Heritage Month.

German :

Seit jeher versuchen die Zollbeamten in Saint-Lary, das Gesicht von « Jean Brice », dem berühmten Schmuggler, zu kennen. Der Museumswärter weiß, dass sein Porträt in dem alten Haus, in dem heute das Museum untergebracht ist, versteckt worden sein soll.

Können Sie herausfinden, welcher Mann sich hinter dieser Legende verbirgt? Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Monats des Kulturerbes organisiert.

Italiano :

I doganieri di Saint-Lary hanno sempre voluto conoscere il volto di « Jean Brice », il famoso contrabbandiere. Il custode del museo sa che il suo ritratto era nascosto nella vecchia casa che ora ospita il museo.

Riuscirete a scoprire l’uomo dietro questa leggenda? Questo evento è organizzato nell’ambito del Mese del Patrimonio.

Espanol :

Los aduaneros de Saint-Lary siempre han querido conocer el rostro de « Jean Brice », el famoso contrabandista. El vigilante del museo sabe que su retrato estaba escondido en la antigua casa que ahora alberga el museo.

¿Será capaz de descubrir al hombre que se esconde tras esta leyenda? Este acto se organiza en el marco del Mes del Patrimonio.

L’événement Escape game l’énigmatique contrebandier Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-20 par OT de St Lary|CDT65