Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes Place de la Porte de Rouen Honfleur

Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes Place de la Porte de Rouen Honfleur vendredi 31 octobre 2025.

Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

Date(s) :

2025-10-31

À l’occasion des Journées Halloween à la Médiathèque, Margaux et Émilie, sorcières peu conventionnelles, vont avoir besoin d’une fine équipe d’apprentis sorcier·es pour se sortir d’une mauvaise situation…

Escape Game pour les 11-15 ans. Séances à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.

Gratuit sur inscription sur place. .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes

German : Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game L’énigme de l’Allée des Embrûmes Honfleur a été mis à jour le 2025-10-16 par Calvados Attractivité