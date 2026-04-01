Châteaudun

Escape game L’Enquête du Fer Disparu

Centre Equestre Dunois Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Plongez dans une aventure immersive à travers les écuries. Événement destiné aux personnes souhaitant découvrir le milieu de l’équitation. Les défis feront des clins d’œil à certains métiers de ce monde ainsi qu’aux actions du quotidien des cavaliers. Pour toute la famille.

Un mystère plane aux écuries… C’est jour de concours et un des fers d’un des poneys participants a disparu. Comme le dit l’expression “pas de pied, pas de poney”, nous avons donc besoin de vous pour retrouver son fer ainsi que l’identité du voleur afin d’empêcher la disqualification du couple. Le temps est compté !

Inscriptions par e-mail à escapegame.ced@gmail.com

Paiements sur place en espèces ou par chèque. 5 .

Centre Equestre Dunois Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 66 00 00

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English :

Immerse yourself in an immersive adventure through the stables. This event is designed for those wishing to discover the world of horse riding. Challenges will include nods to some of the world?s professions, as well as the everyday actions of riders. For the whole family.

L’événement Escape game L’Enquête du Fer Disparu Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN