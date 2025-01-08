Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte Service animations Mairie de Lauzerte Lauzerte

Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte

Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2025-01-08 09:45:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-01-08 2025-07-08 2025-09-01

Un escape game en extérieur pour profiter de la cité médiévale comme un terrain de jeu ! équipé du sac à dos, vous devrez trouver les 7 clés des anciennes portes fortifiées en trouvant les indices pur ouvrir cadenas, mécanismes et objets.

Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

An outdoor escape game to make the most of the medieval city as a playground! Equipped with a backpack, you’ll have to find the 7 keys to the ancient fortified gates by finding clues to open padlocks, mechanisms and objects.

German :

Ein Escape Game im Freien, um die mittelalterliche Stadt als Spielplatz zu nutzen! Ausgestattet mit einem Rucksack müssen Sie die 7 Schlüssel zu den alten befestigten Toren finden, indem Sie Hinweise finden, um Vorhängeschlösser, Mechanismen und Gegenstände zu öffnen.

Italiano :

Un gioco di fuga all’aperto per sfruttare al meglio la città medievale come parco giochi! Muniti di uno zaino, dovrete trovare le 7 chiavi delle antiche porte fortificate trovando indizi per aprire lucchetti, meccanismi e oggetti.

Espanol :

Un juego de escape al aire libre para aprovechar al máximo la ciudad medieval como patio de recreo! Equipado con una mochila, tendrás que encontrar las 7 llaves de las antiguas puertas fortificadas encontrando pistas para abrir candados, mecanismos y objetos.

