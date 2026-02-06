Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte Service animations Mairie de Lauzerte Lauzerte
Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : Lundi 2026-02-10
fin : 2026-03-07
2026-02-10
Un escape game en extérieur pour profiter de la cité médiévale comme un terrain de jeu ! Équipé du sac à dos, vous devrez trouver les 7 clés des anciennes portes fortifiées en trouvant les indices pur ouvrir cadenas, mécanismes et objets.
Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
English :
An outdoor escape game to make the most of the medieval city as a playground! Equipped with a backpack, you’ll have to find the 7 keys to the ancient fortified gates by finding clues to open padlocks, mechanisms and objects.
