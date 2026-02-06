Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte Service animations Mairie de Lauzerte Lauzerte

Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte

Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-10

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-10

Un escape game en extérieur pour profiter de la cité médiévale comme un terrain de jeu ! Équipé du sac à dos, vous devrez trouver les 7 clés des anciennes portes fortifiées en trouvant les indices pur ouvrir cadenas, mécanismes et objets.

Service animations Mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

An outdoor escape game to make the most of the medieval city as a playground! Equipped with a backpack, you’ll have to find the 7 keys to the ancient fortified gates by finding clues to open padlocks, mechanisms and objects.

L’événement Escape Game Les 7 Clés de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy