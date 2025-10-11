Escape Game Les Arsènes La Galerne Le Havre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

Arsène Lupin, le célèbre cambrioleur, est sur une nouvelle enquête. Il doit retrouver des documents précieux afin de permettre à son ami monsieur de Rossigny, de remettre la main sur sa fortune. Mais Arsène Lupin n’est plus tout jeune, il n’est plus aussi rapide pour échapper à la police ! Il a donc décidé de faire appel à d’apprentis détectives à vous de jouer !

Une série d’énigmes à résoudre et de pièges à déjouer.

Escape game proposé pour les enfants de 8 à 12 ans inscrivez-vous auprès des libraires à La Galerne ou au 02 32 74 23 58 .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28

