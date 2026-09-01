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Escape game les couleurs de Donzère Départ devant la mairie Donzère

dimanche 20 septembre 2026 · Départ devant la mairie · Donzère

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Départ devant la mairie
Adresse
10 Rue Frédéric Mistral
Ville
26290 Donzère
Département
Drôme
Tarif

Donzère

Escape game les couleurs de Donzère

Départ devant la mairie 10 Rue Frédéric Mistral Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Escape game en extérieur « Les couleurs de Donzère », jeu de piste familial de la Cie 31 en hommage au peintre donzérois Loÿs Prat.
  .

Départ devant la mairie 10 Rue Frédéric Mistral Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30  mairie@donzere.net

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English :

Outdoor escape game %AB « The Colors of Donzère » %BB, a family-friendly scavenger hunt by Cie 31 in honor of the Donzère-born painter LoFFs Prat.

L’événement Escape game les couleurs de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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