Escape game les couleurs de Donzère Départ devant la mairie Donzère
dimanche 20 septembre 2026 · Départ devant la mairie · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Escape game les couleurs de Donzère
Départ devant la mairie 10 Rue Frédéric Mistral Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Escape game en extérieur « Les couleurs de Donzère », jeu de piste familial de la Cie 31 en hommage au peintre donzérois Loÿs Prat.
.
Départ devant la mairie 10 Rue Frédéric Mistral Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outdoor escape game %AB « The Colors of Donzère » %BB, a family-friendly scavenger hunt by Cie 31 in honor of the Donzère-born painter LoFFs Prat.
L’événement Escape game les couleurs de Donzère Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Donzère (Drôme)
- Exposition – Couleurs et poésie Rue Basse Bourgade Donzère 18 septembre 2026
- « Jofroi » – pièce de théâtre au Moulin de Beauvert, Moulin de Beauvert – Lot. Les Genêts, Donzère 18 septembre 2026
- Théâtre : Jofroi Moulin de Beauvert Donzère 18 septembre 2026
- Ateliers de sculpture sur pierre Rue de la Chocolaterie Donzère 19 septembre 2026
- Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère 19 septembre 2026