ESCAPE GAME LES DISPARUS DES PÂTURES Saint-Chély-d’Apcher

ESCAPE GAME LES DISPARUS DES PÂTURES Saint-Chély-d’Apcher mardi 15 juillet 2025.

ESCAPE GAME LES DISPARUS DES PÂTURES

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 17:00:00

fin : 2025-07-15 18:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Votre quête Aidez Chloé à retrouver ses trois animaux en interrogeant les villageois de Pâturac. Chacun vous donnera une information qui vous permettra de les identifier.

Bienvenue à Pâturac-la-prairie!

Ce matin, à Pâturac-la-prairie, Chloé sort ses animaux pâturer dans la prairies autour de sa ferme. En chemin, elle tombe sur son voisin et s’arrête quelques minutes pour discuter. Lorsqu’elle s’est retournée, trois de ses bêtes avaient disparu! Elles se sont échappées et impossible de savoir où elles sont passées!

Votre quête Aidez Chloé à retrouver ses trois animaux en interrogeant les villageois de Pâturac. Chacun vous donnera une information qui vous permettra de les identifier.

Sans réservation. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67

English :

Your quest: Help Chloé find her three animals by questioning the villagers of Pâturac. Each one will give you the information you need to identify them.

German :

Ihre Aufgabe: Helfen Sie Chloé, ihre drei Tiere zu finden, indem Sie die Dorfbewohner von Pâturac befragen. Jeder gibt Ihnen eine Information, mit der Sie die Tiere identifizieren können.

Italiano :

La vostra missione: aiutate Chloé a trovare i suoi tre animali interrogando gli abitanti del villaggio di Pâturac. Ognuno di loro vi darà informazioni che vi aiuteranno a identificarli.

Espanol :

Tu misión: Ayuda a Chloé a encontrar a sus tres animales interrogando a los habitantes de Pâturac. Cada uno de ellos te dará información que te ayudará a identificarlos.

L’événement ESCAPE GAME LES DISPARUS DES PÂTURES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-06-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan