Escape game « Les enquêtes du Galibot l’affaire Germain Lang » Petite-Rosselle

Escape game « Les enquêtes du Galibot l’affaire Germain Lang » Petite-Rosselle dimanche 20 juillet 2025.

Escape game « Les enquêtes du Galibot l’affaire Germain Lang »

Petite-Rosselle Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 14:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-10

Le 30 mai 1991, à la fermeture des puits Wendel, une petite équipe de mineurs est encore employée au jour afin de sécuriser le site et les installations en vue de l’arrêt de l’exploitation. Un soir, à la fin de son poste, un mineur est retrouvé mort dans le couloir, devant la machine de distribution de boissons. Sa gourde s’est renversé, il a glissé sur la flaque et s’est brisé la nuque en tombant.

C’est du moins les conclusions de l’enquête menée par les gardes du site.

Vous recevez une lettre anonyme qui remet en doute cette conclusion. Le mineur aurait été tué par un membre de l’équipe travaillant à la fermeture de la mine.

Qui est le coupable?

Quelle est l’arme utilisée ?

Pour quelle raison a-t-il été assassiné ?

Il ne vous reste que 75 minutes avant la fermeture définitive du site et la clôture de l’enquête pour vous rendre dans les bâtiments, examiner la scène de crime et interroger les membres de l’équipe travaillant à la fermeture des puits.

Parviendrez-vous à dénouer tout le mystère qui plane sur cette affaire ?

Visite proposée dimanche 20 juillet à 14h et à 16h et dimanche 10 août à 14h et à 16h

Durée 1h15

Tarifs 13€ par personne (adulte ou enfant) 3 à 6 participants par créneau

Conseillé à partir de 10 ans Niveau débutant et familial

Réservation avec paiement à l’accueil ou en ligne

https://www.billetweb.fr/les-enquetes-du-galibot&multi=u54189&margin=no_margin&color=635BFF&parent=1&margin=no_margin&color=635BFFTout public

13 .

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est +33 3 87 87 08 54 contact@musee-les-mineurs.fr

English :

On May 30, 1991, when the Wendel shafts closed, a small team of miners was still employed during the day to secure the site and installations in preparation for the shutdown. One evening, at the end of his shift, a miner was found dead in the corridor, in front of the drinks machine. His canteen had spilled, he had slipped on the puddle and broken his neck in the fall.

That, at least, is the conclusion of the investigation carried out by the site guards.

You receive an anonymous letter casting doubt on this conclusion. The miner was killed by a member of the team working to close the mine.

Who did it?

What weapon was used?

Why was he murdered?

You’ve only got 75 minutes before the site closes for good and the investigation is over, so you can go into the buildings, examine the crime scene and interview members of the shutdown crew.

Can you unravel the mystery surrounding this case?

Suggested visit: Sunday July 20 at 2pm and 4pm and Sunday August 10 at 2pm and 4pm

Duration 1h15

Price: 13? per person (adult or child) 3 to 6 participants per slot

Recommended for ages 10 and up ? Beginner and family level

Reservations with payment at reception or online :

https://www.billetweb.fr/les-enquetes-du-galibot&multi=u54189&margin=no_margin&color=635BFF&parent=1&margin=no_margin&color=635BFF

German :

Am 30. Mai 1991, als die Wendel-Schächte geschlossen wurden, war noch eine kleine Gruppe von Bergleuten tagsüber beschäftigt, um das Gelände und die Anlagen für die Einstellung des Betriebs zu sichern. Eines Abends wird ein Bergmann am Ende seiner Schicht tot im Gang vor dem Getränkeautomaten aufgefunden. Seine Feldflasche war umgekippt, er rutschte auf der Pfütze aus und brach sich beim Sturz das Genick.

Das ist zumindest das Ergebnis der Untersuchung, die von den Wächtern der Anlage durchgeführt wurde.

Sie erhalten einen anonymen Brief, der diese Schlussfolgerung in Frage stellt. Der Bergmann wurde angeblich von einem Mitglied des Teams, das an der Schließung der Mine arbeitete, getötet.

Wer ist der Täter?

Welche Waffe wurde benutzt?

Aus welchem Grund wurde er ermordet?

Ihnen bleiben nur 75 Minuten bis zur endgültigen Schließung der Anlage und dem Abschluss der Ermittlungen, um in die Gebäude zu gehen, den Tatort zu untersuchen und die Mitglieder des Schließungsteams zu befragen.

Wird es Ihnen gelingen, das Geheimnis um den Fall zu lüften?

Vorgeschlagene Besichtigung: Sonntag, 20. Juli um 14.00 und 16.00 Uhr und Sonntag, 10. August um 14.00 und 16.00 Uhr

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Preis: 13? pro Person (Erwachsener oder Kind) 3 bis 6 Teilnehmer pro Zeitfenster

Empfohlen ab 10 Jahren ? Anfänger- und Familienniveau

Reservierung und Bezahlung an der Rezeption oder online:

https://www.billetweb.fr/les-enquetes-du-galibot&multi=u54189&margin=no_margin&color=635BFF&parent=1&margin=no_margin&color=635BFF

Italiano :

Il 30 maggio 1991, quando i pozzi di Wendel furono chiusi, una piccola squadra di minatori era ancora impiegata durante il giorno per mettere in sicurezza il sito e gli impianti in vista della chiusura. Una sera, alla fine del turno, un minatore fu trovato morto nel corridoio davanti al distributore di bevande. La sua bottiglia d’acqua si era rovesciata, lui era scivolato sulla pozzanghera e si era rotto il collo cadendo.

Questa, almeno, è la conclusione dell’indagine condotta dalle guardie del sito.

Ricevete una lettera anonima che mette in dubbio questa conclusione. Sembra che il minatore sia stato ucciso da un membro della squadra che lavorava alla chiusura della miniera.

Chi è stato?

Quale arma è stata usata?

Perché è stato ucciso?

Avete solo 75 minuti prima che il sito chiuda definitivamente e l’indagine sia completata per entrare negli edifici, esaminare la scena del crimine e interrogare i membri della squadra che sta lavorando per chiudere i pozzi.

Riuscirete a svelare il mistero che avvolge questo caso?

Visita consigliata: domenica 20 luglio alle 14.00 e alle 16.00 e domenica 10 agosto alle 14.00 e alle 16.00

Durata: 1 ora e 15 minuti

Prezzo: € 13 a persona (adulto o bambino) da 3 a 6 partecipanti per fascia oraria

Consigliato per bambini a partire dai 10 anni? Livello principiante e familiare

Prenotazioni con pagamento alla reception o online:

https://www.billetweb.fr/les-enquetes-du-galibot&multi=u54189&margin=no_margin&color=635BFF&parent=1&margin=no_margin&color=635BFF

Espanol :

El 30 de mayo de 1991, cuando se cerraron los pozos de Wendel, un pequeño equipo de mineros seguía trabajando durante el día para asegurar el emplazamiento y las instalaciones a fin de preparar el cierre. Una noche, al final de su turno, encontraron muerto a un minero en el pasillo, delante de la máquina de bebidas. Se le había derramado la botella de agua, había resbalado en el charco y se había roto el cuello al caer.

Ésa es, al menos, la conclusión de la investigación llevada a cabo por los vigilantes de la obra.

Reciben una carta anónima que pone en duda esta conclusión. Al parecer, el minero fue asesinado por un miembro del equipo que trabaja en el cierre de la mina.

¿Quién ha sido?

¿Qué arma se utilizó?

¿Por qué fue asesinado?

Sólo tienes 75 minutos antes de que se cierre definitivamente la mina y finalice la investigación para entrar en los edificios, examinar la escena del crimen e interrogar a los miembros del equipo que trabaja para cerrar los pozos.

¿Serás capaz de desentrañar el misterio que rodea este caso?

Visita recomendada: domingo 20 de julio a las 14.00 y 16.00 h. y domingo 10 de agosto a las 14.00 y 16.00 h

Duración: 1 hora y 15 minutos

Precio: 13 euros por persona (adulto o niño) de 3 a 6 participantes por franja horaria

Recomendado para niños a partir de 10 años ? Nivel principiante y familiar

Reservas y pago en recepción o en línea:

https://www.billetweb.fr/les-enquetes-du-galibot&multi=u54189&margin=no_margin&color=635BFF&parent=1&margin=no_margin&color=635BFF

L’événement Escape game « Les enquêtes du Galibot l’affaire Germain Lang » Petite-Rosselle a été mis à jour le 2025-07-10 par FORBACH TOURISME